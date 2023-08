Chelsea: Plan B bei Lukaku

Der FC Chelsea ändert bei der Personalie Romelu Lukaku seine Strategie. Laut ‚The Athletic‘ kommt für die Blues mittlerweile auch eine erneute Leihe des 30-jährigen Mittelstürmers infrage, sofern kein Verkauf zu bewerkstelligen sein sollte.

Schon den gesamten Sommer über versuchten sich Chelsea und Lukaku an einem permanenten Abgang – bislang ohne Erfolg. Juventus Turin, die AS Rom und Teams aus Saudi-Arabien fragten an, doch es kam kein Deal zustande. Dass Lukaku, der die vergangene Saison bei Inter Mailand verbrachte, wieder ins Chelsea-Team integriert wird, gilt als ausgeschlossen.