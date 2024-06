Thuram-Bruder vor Wechsel in die Serie A

Juventus Turin steht vor der Verpflichtung von Khéphren Thuram. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat sich die Alte Dame bereits das Ja-Wort der Spielerseite eingeholt. Das Problem: Dem Vernehmen nach liegen zwischen der Forderung des OGC Nizza und dem Angebot der Turiner rund zehn Millionen Euro Differenz. Juves Offerte soll im Bereich von 15 Millionen Euro sein, Nizza verlangt 25.

Die Bianconeri wollen Thuram unbedingt verpflichten und seien bereit, Nizza beim Preis entgegenkommen, heißt es. Dabei haben die Norditaliener noch einen Trumpf in der Hand, denn Thurams Vertrag in Nizza läuft bereits 2025 aus. Der 23-Jährige stand im vergangenen Sommer unter anderem bei den Bayern auf dem Zettel und knüpfte nach seinem Verbleib an der Côte d’Azur in der abgelaufenen Saison an seine guten Leistungen an.