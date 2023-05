S04: Neuer Sportdirektor „in den nächsten Tagen“

Sportvorstand Peter Knäbel will beim Absteiger Schalke 04 in Kürze einen neuen Sportdirektor installieren. „Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen etwas dazu sagen. Sicher ist, dass wir gezielt und planmäßig Entscheidungen treffen“, sagte der Sportchef gegenüber der ‚WAZ‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Rouven Schröder im Oktober 2022 zurückgetreten war, ist der Posten des Sportdirektors bislang unbesetzt geblieben. Auch bezüglich der anlaufenden Kaderplanung nahm der Knäbel Stellung: „Wir haben mit den aktuellen Vertragsbeständen schon jetzt eine Mannschaft, die sich sehen lassen kann. Wir werden versuchen, diese weiter zu optimieren.“

Lese-Tipp

Fast sicher: Kleiner Geldregen für Schalke