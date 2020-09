Bericht: Mehrere Bundesliga-Teams an Jovic dran

27 Spiele, zwei Tore und einige Fehltritte: Luka Jovic floppte in seinem ersten Jahr bei Real Madrid. In der spanischen Hauptstadt ist man laut ‚Marca‘ mittlerweile zum Entschluss gekommen, den 22-jährigen Mittelstürmer verleihen zu wollen. Und auch Jovic selbst will andernorts mehr zum Zug kommen. Optionen bieten sich wohl auch in Deutschland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportzeitung zufolge wandte sich Hertha BSC in den vergangenen Wochen an Jovic. Ein Wechsel nach Berlin dürfte nach der Verpflichtung von Jhon Córdoba (27) aber vom Tisch sein. Jedoch sollen neben der Alten Dame auch „andere Bundesliga-Teams“ an Jovic dran sein. Gleiches gelte für den AC Mailand. Die AS Monaco mit Förderer Niko Kovac wurde auch schon gehandelt.

FT-Meinung