Noch keine BVB-Anfrage für Lindström

Borussia Dortmund hat noch keinen konkreten Vorstoß für eine Verpflichtung von Offensivmann Jesper Lindström (22) unternommen. Die Nachfrage von ‚Sky‘, ob der BVB bei Eintracht Frankfurt eine Anfrage eingereicht hätte, verneinte SGE-Sportvorstand Markus Krösche am Rande des gestrigen Bundesliga-Topspiels (2:1 für Schwarz-Gelb).

Dortmund soll wie auch RB Leipzig Interesse an Lindström zeigen. Die Ablöse des dänischen Dribblers – aktuell in Topform – wird bereits auf 30 Millionen Euro taxiert. Neben den beiden Bundesligisten ist auch der FC Arsenal an Lindström dran.