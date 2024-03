Geraerts über Schalke-Chaos & Brügge-Gerüchte

Karel Geraerts hat durchblicken lassen, wie sehr ein Trainerjob beim FC Schalke 04 an die Substanz geht. „Für einen Außenstehenden sind die vergangenen fünf Monate schwer zu verstehen. Hier ist es nicht einen Tag lang ruhig gewesen“, resümiert der belgische Trainer im Gespräch mit dem Magazin ‚Humo‘ und zählt auf: „Der Sportdirektor ist gegangen, der Technische Direktor wurde gefeuert, ein neuer CEO wurde ernannt und es kommen immer wieder Geschichten ans Licht, die dem Verein schaden.“

Was Schalke in positiver wie negativer Hinsicht für eine Strahlkraft hat, sei „wirklich nicht normal“. Geraerts: „Ich genieße dieses Fußballerlebnis. Nach Bayern München ist Schalke zusammen mit Borussia Dortmund der medial präsenteste Verein in Deutschland.“ Seit vergangenen Oktober ist der 42-Jährige beim aktuell auf Rang 14 platzierten Zweitligisten am Werk, agiert bislang aber eher glücklos. Gerüchten über eine Rückkehr in die Heimat zum FC Brügge weicht er aus: „Davon weiß ich nichts.“