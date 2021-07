Neuer Job für Rangnick

Ralf Rangnick hat einen neuen Verein gefunden. Wie Lokomotiv Moskau offiziell verkündet, bekleidet der 63-Jährige ab sofort den Posten des Geschäftsführers Sport & Entwicklung. Sein Vertrag läuft bis 2024. In Rangnicks Aufgabenbereich fallen nun „strategische Planung und sportliche Entwicklung und die Verknüpfung von der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft und der Jugendabteilung“.

Erst am heutigen Dienstagmorgen hatte Rangnick in einem Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ angekündigt, künftig nicht mehr für den Job eines Trainers oder Sportdirektors zur Verfügung zu stehen. Stattdessen gründe er eine GmbH. „Es geht um inhaltliche Entwicklung, von Spielern, Trainern, Managern und Fachleuten“, so der 63-Jährige.