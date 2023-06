Relegation: Bredlow fehlt dem VfB auch im Rückspiel

Der VfB Stuttgart wird im Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV am morgigen Montagabend (20:45 Uhr) weiterhin auf Torhüter Fabian Bredlow verzichten müssen. Das bestätigte Trainer Sebastian Hoeneß auf der heutigen Pressekonferenz: „Er ist nicht bei 100 Prozent, dann ist es ausgeschlossen, dass du so ein Spiel wie am Montag spielen kannst.“

Bredlow laboriert nach wie vor an einer Innenbandzerrung. Somit wird wie beim 3:0-Sieg im Hinspiel dessen Vertreter Fabian Müller (25) zwischen den Pfosten stehen. Darüber hinaus haben die Stuttgarter keine weiteren Ausfälle zu beklagen.

