VfB: González wochenlang raus

Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Nicolás González verzichten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der Angreifer bei der 2:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am Samstag einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite erlitten.

González werde fünf bis sechs Wochen ausfallen. Der 22-jährige Argentinier zählt beim VfB mit acht Scorerpunkten (sechs Tore, zwei Assists) zu den wichtigsten Offensivspielern und steht bei dem ein oder anderen Topklub auf dem Zettel.

