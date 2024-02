Bericht: Benítez droht die Entlassung

Rafael Benítez muss bei Celta Vigo womöglich um seinen Job bangen. Einem Bericht von ‚Relevo‘ zufolge sollen die nächsten vier Ligaspiele über die Zukunft des 63-jährigen Spaniers entscheiden. Bleibt der Erfolg aus, drohe Benítez das Aus. Als möglichen Ersatz habe Celta Vigo bereits Claudio Giráldez im Visier, der derzeit die zweite Mannschaft in Liga drei betreut.

Benítez hatte zu Saisonbeginn in Vigo übernommen. Nach zwei Niederlagen in Folge rangieren die Hafenstädter auf La Liga-Platz 17, der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur drei Punkte. In den kommenden Wochen geht es gegen den FC Cádiz, UD Almería, Real Madrid und den FC Sevilla.