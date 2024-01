Gladbach: Keine Wechselfreigabe für Neuhaus

Nils Schmadtke will von einem Winterabschied von Florian Neuhaus (26) nichts wissen. „Nein, Flo ist Teil dieser Mannschaft. Er hat nach seiner Einwechslung auch genau das gezeigt, was wir von ihm erwarten: Energie. Er hat der Mannschaft etwas gegeben, hat Bälle erobert, das war eine gute Reaktion von ihm”, so der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach gegenüber ‚Bild‘.

Ob damit das letzte Wort in diesem Monat gesprochen ist, bleibt abzuwarten. Neuhaus ist mit seiner Rolle am Niederrhein unzufrieden. Der erneute Einsatz als Einwechselspieler gegen den FC Augsburg (1:2) wird ihn darin eher bestärken. Prominente Abnehmer liegen mit dem FC Sevilla und Lazio bereits auf der Lauer.