Delaney: „Hat mir wehgetan“

Thomas Delaney ist die Entscheidung, Borussia Dortmund den Rücken zu kehren, nicht leicht gefallen. „Mir hat das in gewisser Weise wehgetan, denn ich war ja nicht unzufrieden in Dortmund. Im Gegenteil. Weder persönlich in der Stadt noch innerhalb des Teams. Der BVB ist ein geiler Klub und es macht mich stolz, dass ich drei Jahre lang für ihn spielen durfte“, so der dänische Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘, „am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben: Ich konnte absehen, dass ich sportlich nicht die größte Rolle spielen würde. Aber ich bin 30 Jahre alt – ich wollte mehr spielen, als es die Planungen des Klubs für mich vorsahen. Deshalb wollte ich wechseln.“

Bis 2025 hat Delaney beim FC Sevilla unterschrieben. Von seinem neuen Arbeitgeber schwärmt der 30-Jährige: „Sevilla ist ein Topteam in Spanien, das Ambitionen hat und international spielt. Beides war extrem wichtig für mich. Dazu ist die Stadt richtig geil und das Wetter meist sehr gut. Das hilft auch.“ Heute Abend (21 Uhr) trifft Delaney in der Champions League mit Sevilla auf den VfL Wolfsburg.