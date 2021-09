Götze verlängert bei der PSV

Die Liaison zwischen der PSV Eindhoven und Mario Götze wird längerfristig fortgesetzt. Wie der Klub mitteilt, hat der 29-jährige Offensivspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 ausgedehnt.

„In den letzten Tagen des Transferfensters haben mehrere Vereine ernsthaftes Interesse an ihm gezeigt. Einige von ihnen sind in der Champions League aktiv. Trotz seines Wunschs, auf dieser Bühne zu spielen, entscheidet sich Mario für die PSV. Er möchte mit dem Verein Preise gewinnen. Wir teilen diesen Ehrgeiz und sind natürlich sehr froh, dass er seine Zukunft hier sieht“, ist Direktor John de Jong begeistert.

Auch Götze ist froh: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier gefunden habe. Die PSV ist ein guter Verein und ich kann hier unter einem hervorragenden Trainer und Trainerstab arbeiten. Außerdem ist die Energie, die unser Team umgibt, sehr angenehm. Das Gesamtbild stimmt und deshalb bin ich sehr froh, dass ich meine Karriere hier fortsetzen kann.“

In seinem ersten Jahr in Eindhoven kam Götze in 25 Partien auf sechs Treffer sowie sieben Assists und erreichte mit dem Klub die Vizemeisterschaft hinter Ajax Amsterdam. In die diesjährige Eredivisie-Saison startete der Rechtsfuß mit zwei Torvorlagen in den ersten drei Partien.