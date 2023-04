Kahns skurriler Auftritt: Nagelsmann-Seite gibt Contra

Es war ein recht skurriler Auftritt, den Oliver Kahn am Samstagnachmittag im Vorfeld des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (4:2) bei ‚Sky‘ hinlegte. Zunächst ging der Vorstandsboss der Münchner vor laufenden Kameras seinen Ex-Mitspieler und Experten Lothar Matthäus an: „Da würde ich mal dich, Lothar, fragen, was meinst du denn eigentlich mit ‚Mia san Mia‘, wenn du uns immer unterstellst, es gibt kein ‚Mia san Mia‘ mehr? Du setzt es einfach immer irgendwo in die Landschaft – und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat, oder?“ Matthäus hatte im Vorfeld kritisiert, dass bei den Bayern „das familiäre, beschützende Selbstverständnis nicht mehr vorhanden“ sei – und damit seine Interpretation des Vereinsslogans eigentlich genau beschrieben.

Anschließend umschiffte Kahn eine Frage von Expertin Julia Simic völlig. Die ehemalige Bayern-Spielerin wollte wissen, in welchen Punkten der neue Trainer Thomas Tuchel seinem Vorgänger Julian Nagelsmann voraus sei. Darauf ging Kahn nicht ein, sprach stattdessen erneut über die Entlassungsgründe im Fall Nagelsmann – und auch über den zeitlichen Ablauf. Dass man sich zuerst Tuchels Zusage geholt und dann mit Nagelsmann gesprochen habe, sei „nicht richtig“, so Kahn, „wir haben im Vorfeld mit Julian gesprochen und ihn gebeten, an die Säbener Straße zu kommen.“

FC Bayern: Tuchel fühlt mit Nagelsmann

Als Nagelsmann dort am 24. März allerdings aufschlug, wusste schon jeder, dass er entlassen und durch Tuchel ersetzt wurde. In der Nacht zuvor war schon alles durchgesickert. Entsprechend reagierte auch das Management des 35-jährigen Trainers auf Kahns Aussagen. „Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach den diversen Gerüchten in den Medien bei Hasan Salihamidzic angerufen“, erklärte Nagelsmanns Beratungsagentur Sports360 auf ‚Sky‘-Anfrage. Die feine bayrische Art war das sicher nicht – genauso wenig wie Kahns gesamter Auftritt bei ‚Sky‘.