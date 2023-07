Schlag auf Schlag bei Hertha: Einer kommt, zwei gehen

Trainingslager, Prügel-Eklat um Keeper Marius Gersbeck und ganz viel Bewegung auf dem Transfermarkt – bei Hertha BSC geht es aktuell ordentlich zur Sache. Bei einigen Personalien stagnieren die Gespräche, bei anderen scheint es jetzt schnell zu gehen. Mit Smail Prevljak befindet sich ein neuer Stürmer auf dem Weg zur Alten Dame.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der aktuell vertragslose bosnische Nationalspieler soll einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „umgehend“ unter Vertrag genommen werden. Seine Verpflichtung stehe so gut wie fest. Gerade erst verließ Jessic Ngankam (22) die Hertha in Richtung Eintracht Frankfurt. Die freigewordene Kaderlücke soll nun Prevljak schließen. In der vergangenen Saison kam der 28-Jährige auf sechs Tore und drei Vorlagen in 30 Partien für KAS Eupen.

Lese-Tipp

PSG-Ultras bedrohen Vlahovic | Hertha reagiert auf Prügel-Eklat

Piatek & Maolida auf dem Sprung

Gut möglich, dass Hertha neben Prevljak noch einen weiteren Torjäger wie Fenerbahces Serdar Dursun (31) dazuholt. Aus der Türkei ist nämlich jetzt zu vernehmen, dass auch Sturm-Flop Krzysztof Piatek (28) vor dem Abflug steht. Laut ‚Sports Digitale‘ hat sich der türkische Erstligist Basaksehir mit beiden Parteien geeinigt. Das polnischen Medium ‚Meczyki‘ berichtet derweil, dass der einstige 24-Millionen-Mann zunächst ablösefrei wechselt, Hertha nachträglich aber noch leistungsbezogene Boni kassieren kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Piatek ist aber allem Anschein nach nicht die einzige Millionen-Sünde vergangener Tage, die der Hauptstadtklub bald aus dem Kader streichen kann. Wie erneut die ‚Bild‘ berichtet, ist Flügelstürmer Myziane Maolida (24) aus dem Trainingslager im österreichischen Zell am See abgereist, um sich einem anderen Klub anzuschließen. Laut ‚kicker‘ handelt es sich auch in diesem Fall um einen Klub aus der Süper Lig: Ankaragücü buhlt um eine Leihe mit anschließender Kaufoption.