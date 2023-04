Xavis Rat an Gavi

Xavi hat Gavi einen Verbleib beim FC Barcelona ans Herz gelegt. „Ich weiß nicht, was in den Köpfen anderer Leute vorgeht, aber ich glaube nicht, dass Gavi woanders so glücklich sein wird wie hier“, äußerte sich der Barça-Trainer gegenüber Medienvertretern. „Er ist 18 Jahre alt und er ist Stammspieler. Seine Zukunft liegt bei Barça. Er wird es selbst entscheiden, aber er wird woanders nicht so glücklich sein“, ist sich Xavi sicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem FC Chelsea hat laut spanischen Medien auch der FC Bayern ein Auge auf den 18-jährigen Mittelfeldspieler geworfen. Gavi könnte nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen, da die klammen Katalanen ihn bislang nicht als Profispieler registrieren konnten.

Lese-Tipp

Bellingham lässt die Glocken läuten | Barça will mit dem Zug zum Titel