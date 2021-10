Ex-Armine Clauss im Fokus

Rechtsverteidiger Jonathan Clauss empfiehlt sich bei RC Lens für den nächsten Karriereschritt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zeigen die AS Monaco und OGC Nizza Interesse am 29-Jährigen, der im Sommer 2020 von Arminia Bielefeld in die Ligue 1 zurückkehrte.

Seitdem gelangen Clauss in 43 Einsätzen vier Tore und zehn Assists. Leistungen, die auch Nationaltrainer Didier Deschamps hellhörig gemacht haben. „Wir wissen sehr genau, was er macht“, sagte der Coach der Équipe Tricolore unlängst. Bis 2023 ist Clauss noch vertraglich in Lens gebunden.