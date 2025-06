Napoli verlängert mit Meret

https://sscnapoli.it/alex-meret-con-noi-fino-al-2027/

Alex Meret con noi fino al 2027!

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. L’8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta […]