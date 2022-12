Fortuna-Verbleib: Thioune stellt Bedingung

Daniel Thioune hat noch Großes vor mit Fortuna Düsseldorf. „Ich mache kein Hehl daraus: Ich bin gerne hier, ich würde auch gerne langfristig hierbleiben, wenn die Voraussetzungen so sind, dass man sich irgendwann auch Träume erfüllen kann“, sagt der Übungsleiter im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘ und verrät: „Da sind wir permanent in Gesprächen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der gelungenen Mission Klassenerhalt in der vergangenen Saison peilt Thioune in Düsseldorf den „maximalen Erfolg“ an. Er sagt: „Es ist wichtig, unabhängig von irgendwelchen Klauseln, dass man überzeugt sein muss von einem gemeinsamen Weg, verbunden mit einem gemeinsamen Ziel.“ Bei einem Verein mit den Ambitionen der Fortuna kann damit nur der Wiederaufstieg in die Bundesliga gemeint sein.

Lese-Tipp

HSV: Ambrosius-Flucht wegen Walter?