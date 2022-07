Angebot von Tottenham: Depay will nur zu Topklub

Memphis Depay passt mit seiner schillernden Persönlichkeit mit Sicherheit gut zum FC Barcelona. Auch sportlich hat der Niederländer definitiv das Zeug, um für die Katalanen aufzulaufen. Nichtsdestotrotz steht der 28-Jährige nach lediglich einer Saison im Barça-Trikot schon wieder auf der Abschussliste.

Die Nummer neun des spanischen Topklubs soll verkauft werden, um Gehaltsbudget für neue Transfers freizuschaufeln. Laut ‚Sport‘ hat Tottenham Hotspur ein Angebot für den spielfreudigen Offensivakteur eingereicht. Der Premier League-Klub soll 17 Millionen Euro geboten haben, Barcelona fordert dem Bericht zufolge aber 20 Millionen Euro für den Verkauf.

Depay-Abgang nur zu Topklub

Sollten sich die Klubs auf eine Ablöse einigen, heißt das aber noch nicht, dass Depay ins Flugzeug nach London steigt. Vielmehr wird auch eine Rolle spielen, ob der Nationalspieler die Spurs zum illustren Kreis der europäischen Topklubs zählt.

Nach Informationen von Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano kommt nämlich nur ein solcher Verein für Depay in Frage. Dies habe der Stürmer den Vereinsbossen in Barcelona bereits in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Die Offiziellen sollen sich deshalb bezüglich der Ablöseforderungen flexibel zeigen wollen, um Depays Wunsch zu erfüllen und ihn gleichzeitig von der Gehaltsliste streichen zu können.