WM-Kader: Frankreich nominiert fünf Bundesliga-Profis

In Gruppe D trifft Titelverteidiger Frankreich ab dem 22. November auf Australien, Dänemark und Tunesien. Trainer Didier Deschamps gab am Mittwochabend sein 25-köpfiges Aufgebot für das WM-Turnier in Katar bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht fehlen dürfen im Frankreich-Kader Weltfußballer Karim Benzema, PSG-Superstar Kylian Mbappé und Barças Enfant terrible Ousmane Dembélé. Paul Pogba (Juventus Turin) und N‘Golo Kanté (FC Chelsea) fehlen den Franzosen verletzt.

Aus der Bundesliga schafften es mit Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Lucas Hernández (alle FC Bayern) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) fünf Profis in die finale Auswahl.

Der Kader

Torhüter: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennes), Alphonse Aréola (West Ham)

Abwehr: Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Hernandez (FC Bayern), Benjamin Pavard (FC Bayern), Dayot Upamecano (FC Bayern), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Mittelfeld: Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Marseille), Jordan Veretout (Marseille), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Angriff: Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kingsley Coman (FC Bayern)