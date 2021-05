OM bietet für Gerson

Olympique Marseille soll ein Angebot für Gerson von Flamengo Rio de Janeiro eingereicht haben. Nach Informationen von ‚Goal‘ boten die Franzosen 25 Millionen für den Mittelfeldspieler, der in seiner Heimat zu alter Stärke zurückfand. Flamengo habe zunächst abgelehnt und fordere 35 Millionen, würde sich aber auch mit 30 Millionen für den 23-Jährigen zufriedengeben, heißt es in dem Bericht weiter.

Gerson selber habe derweil einem Transfer bereits zugestimmt. Nachdem sich der Linksfuß in seiner Zeit bei der AS Rom (2016-18) und beim AC Florenz (2018/19) nicht durchsetzen konnte, fühle er sich nun bereit einen zweiten Anlauf in Europa zu wagen. Dieses Mal in Frankreich.