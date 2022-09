Phillips verletzt: WM in Gefahr

Kalvin Phillips von Manchester City droht das WM-Aus. Der englische Nationalspieler hat sich bereits zum dritten Mal in dieser Saison an der Schulter verletzt und muss nun operiert werden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll die bereits mehrfach ausgekugelte Schulter des 26-Jährigen fixiert werden. Für den City-Profi wird Liverpools Kapitän Jordan Henderson nachnominiert.

Phillips war erst im Sommer für knapp 50 Millionen Euro von Leeds United zu den Citizens gewechselt und hat seitdem mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Neun Wochen bleibendem Mittelfeld-Akteur noch bis zur Weltmeisterschaft, um sich von dem Eingriff zu erholen. Nationaltrainer Gareth Southgate hatte während der Euro 2021 auf Phillips gesetzt und ihn zum Stammspieler befördert.

An update from the #ThreeLions camp, as @Kalvinphillips withdraws and @JHenderson joins the squad.