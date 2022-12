Bayer 04: Bellarabi äußert sich zur Zukunftsfrage

Karim Bellarabi weiß noch nicht, wie es für ihn weitergehen wird, wenn sein Vertrag bei Bayer Leverkusen zum Saisonende ausläuft. „Ob es eine Verlängerung ist. Ob ich auf meinen Körper hören und sagen muss: ‚Okay, in letzter Zeit waren es zu viele Verletzungen, ich muss etwas runterfahren.‘ Oder ob ich noch etwas im Ausland finde“, will der 32-jährige Flügelspieler im Gespräch mit dem ‚kicker‘ kaum ein Szenario ausschließen.

Eine Sache könne er sich aber nicht vorstellen: „Man weiß nie, was noch so passiert, doch in Deutschland wäre es mein Ziel, meine Karriere hier (in Leverkusen, Anm. d. Red.) zu beenden.“ Bellarabi ist sich sicher: „Wir werden zusammen eine gute Lösung finden. Das ist auch mein persönlicher Wunsch. Ich bin diesem tollen Verein und den Fans dankbar, möchte etwas zurückzugeben.“ Der zuletzt oft verletzungsgeplagte Tempodribbler war 2011 zu Bayer gewechselt und stand seitdem in 283 Spielen für die Werkself auf dem Platz.

