Bailly zurück nach Spanien?

Für Eric Bailly könnte es schon im Sommer zurück nach Spanien gehen. Laut der ‚Sun‘ zeigt Betis Sevilla Interesse am Innenverteidiger von Manchester United. Bailly ist noch bis 2022 an die Red Devils gebunden und lehnt eine Vertragsverlängerung ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-jährige Ivorer kam vor fünf Jahren für 38 Millionen vom FC Villarreal ins Old Trafford. Die ihm zugedachte Rolle als Leistungsträger nahm er nie ein. In der aktuellen Saison stand Bailly nur in sieben Ligaspielen in der Startelf.