FC Bayern: Rummenigge erklärt den Fahrplan bei Flick

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Zukunft von Trainer Hansi Flick geäußert. Der ‚Bild‘ sagt der Vorstandsboss des FC Bayern: „Es ist Fakt, dass uns Hansi Flick mitgeteilt hat, uns nach der Saison verlassen zu wollen. Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen. Eines muss klar sein: Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist.“

Die Partie in Mainz ist mittlerweile Vergangenheit. Am Samstag verloren die Münchner mit 1:2. Nun hat der FCB zwei Wochen spielfrei und „viel Zeit“, wie auch Rummenigge bemerkt. Flick will mit hoher Wahrscheinlichkeit Bundestrainer werden, hat aber dem Vernehmen nach auch Anfragen von europäischen Topklubs. Mit den Bayern steht er vor dem siebten Titelgewinn in rund eineinhalb Jahren. Auslöser für seinen Wechselwunsch sind unter anderem Streitereien mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Eben diesen nimmt Rummenigge im Bild-Interview explizit in Schutz. „Momentan zielt die Öffentlichkeit auf Hasan Salihamidzic ab“, so der Bayern-Boss, „aber alle Entscheidungen, selbstverständlich auch Transfers und Kaderfragen, treffen wir beim FC Bayern gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat – und der Trainer ist dabei genauso eingebunden.“