Kutucu kündigt Schalke-Rückkehr an

Ahmed Kutucu will trotz des Schalker Abstiegs in die zweite Liga nicht davonlaufen. Im Gespräch mit der niederländischen Zeitung ‚Tubantia‘ kündigt der aktuell an Heracles Almelo verliehene Stürmer an, beim Ziel Wiederaufstieg mithelfen zu wollen.

„Die zweite Bundesliga ist eine harte Liga mit guten Gegnern, ähnlich wie die Championship in England. Das ist gut für mich, ich würde gerne dort spielen und in einem Jahr feiern, dass wir wieder auf dem höchsten Level sind“, so Kutucu, der selbstbewusst meint: „Nächste Saison werden wir Meister.“

„Einmal Schalker, immer Schalker“

Seine Heimatstadt sei ein Ort, an dem „hart gearbeitet wird, es viel Industrie gibt und das Leben nicht unbedingt einfach ist. Aber wir haben eine gemeinsame Familie und das ist Schalke. Wir sagen: ‚Einmal Schalker, immer Schalker'.“

Im Alter von elf Jahren war Kutucu von Rot-Weiss Essen in die Jugend des FC Schalke gekommen. Im Januar verließ er Königsblau dann leihweise Richtung Eredivisie. Viel mehr Spielpraxis erhält der 21-Jährige in Almelo nicht. 326 Einsatzminuten, verteilt auf elf Einsätze, stehen zu Buche, ein Tor glückte Kutucu nicht.

Dennoch betont der Angreifer: „Ich lerne viel und das nehme ich mit zurück nach Schalke. Fußball ist in Deutschland anders, in der ersten Liga spielen sie viel weniger den langen Ball. Man lernt, andere Entscheidungen zu treffen.“