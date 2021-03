Streich froh über „reiferen“ Sallai

Am Dienstag verlängerte Flügelspieler Roland Sallai sein Vertragspapier beim SC Freiburg, sehr zur Freude von Cheftrainer Christian Streich. „Ich bin sehr froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Er ist am richtigen Ort, fühlt sich wohl. Und er weiß auch, dass er sich noch entwickeln kann“, erwiderte der 55-Jährige im Zuge der heutigen Pressekonferenz auf FT-Nachfrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seinem dritten Jahr im Breisgau spielt Sallai eine deutlich wichtigere Rolle im Offensivspiel. „Er ist ruhiger und reifer geworden im Spiel, dazu auch torgefährlicher“, hält Streich fest. Mit fünf Treffern und vier Assists in 19 Ligapartien hat der 23-jährige Ungar wesentlich mehr Torbeteiligungen als noch in den Vorjahren auf dem Konto. Die einst im Sommer 2018 investierten 4,5 Millionen Euro zahlen sich für den SCF mittlerweile aus.