Barça-Lazarett: Gezwungen zum Wintertransfer?

Keine Punkte, keine Tore – dafür zwei verletzte Stammspieler. Für den FC Barcelona war das Wochenende mit dem 0:1 bei Atlético Madrid ein echter Reinfall. Gerard Piqué zog sich einen Kreuzbandanriss sowie eine Innenbanddehnung zu und fällt drei bis sechs Monate aus. Zwei Monate muss Ronald Koeman auf Sergi Roberto verzichten, bei dem gestern ein Muskelriss im rechten Oberschenkel diagnostiziert wurde.

Eng wird es nun vor allem in der Innenverteidigung. Denn auch Samuel Umtiti (27) und Ronald Araújo (21) stehen derzeit nicht zur Verfügung. Der einzig verbliebene zentrale Abwehrspieler ist Clément Lenglet (25). Einen Nebenmann für den Franzosen muss Koeman nun im Kader suchen.

Dem Coach bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht Frenkie de Jong (23) oder Sergio Busquets (32) aus dem Mittelfeld nach hinten. Oder er befördert mit Santi Ramos Mingo (19) oder Óscar Mingueza (21) ein Talent aus der zweiten Mannschaft. Für das morgige Champions League-Spiel gegen Dynamo Kiew stehen Busquets (verletzt) und de Jong (wird geschont) nicht im Kader. Mingueza ist dagegen an Bord und darf sich Hoffnungen auf seinen ersten Einsatz in der Königsklasse machen.

Königsklasse in Gefahr

Eine Dauerlösung wäre aber wohl keine der genannten Optionen. Zumal Barça auf Platz zwölf liegend dringend die Kurve kriegen muss, will man auch in der nächsten Saison in der Champions League spielen. Alles andere wäre ein finanzielles Desaster. Kein guter Zeitpunkt also für Experimente.

Die ‚Sport‘ titelt entsprechend heute: „Gezwungen zu Transfers“. Und berichtet, dass die Blaugrana im Winter einen neuen Anlauf bei Eric García nehmen werden. Der 19-Jährige von Manchester City hat für die nächste Saison bereits zugesagt und kann im Sommer ablösefrei wechseln. Barça wird nun versuchen, den Transfer vorzuziehen. In finanzieller Hinsicht sind jedoch keine großen Sprünge möglich.