Freiburg: Verletzungspause für Ginter

Der SC Freiburg muss bis auf weiteres ohne Innenverteidiger Matthias Ginter auskommen. Wie der Klub mitteilt, fällt der 30-Jährige mit einer Achillessehnenreizung aus. Trainer Christian Streich sagte dazu auf der heutigen Pressekonferenz: „Er hat schon viele Wochen mit Beschwerden zu kämpfen gehabt. Wir haben beschlossen, es konservativ zu behandeln. Wir können keine Prognose abgeben, wie lange es dauert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart musste Ginter verletzungsbedingt in der 83. Spielminute ausgewechselt werden. Es war erst die zweite Partie der Saison, in der Ginter nicht über die vollen 90 Minuten für Freiburg auf dem Rasen stand. Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 27 Einsätze in dieser Spielzeit.