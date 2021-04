Ribéry zu Freiburg: „Das wäre für alle Beteiligten nicht gut“

Beim SC Freiburg bestehen wie erwartet keinerlei Ambitionen bezüglich einer Verpflichtung von Franck Ribéry. Auf Nachfrage von ‚DAZN‘ bezieht Freiburg-Sportchef Klemens Hartenbach deutlich Stellung:

„Keine Ahnung, wo sowas herkommt. Womöglich über die Geschichte mit Jonathan Schmid. Da grüßt man sich mal oder es gibt ein Trikot. Da besteht ein gutes Verhältnis zueinander. Aber das ist ein völlig anderer Planet. Da darf man nicht die Realität verlieren. Das wäre für alle Beteiligten nicht gut. Außer für den Trikotverkauf vielleicht.“

Fakt ist: Ribérys Vertrag beim AC Florenz läuft aus, eine Verlängerung ist so gut wie ausgeschlossen. Es stellt sich die Frage nach der Zukunft des 37-Jährigen, der seine Fußballschuhe eigentlich noch nicht an den Nagel hängen möchte. Eine Rückkehr in die Bundesliga, die Ribéry 2019 verlassen hatte, wäre aber ungeachtet der Gerüchte um den Sportclub eine riesige Überraschung.