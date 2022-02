Barca-Präsident rechtfertigt Dembélé-Einsatz

Beim FC Barcelona sieht man keinen Grund, den über die Saison hinaus nicht mehr gefragten Ousmane Dembélé in der Rückrunde nicht aufzustellen. „Wenn wir Dembélé bis zum 30. Juni bezahlen müssen, finden wir es nur logisch, was Xavi über seine Einsätze sagt“, rechtfertigte Präsident Joan Laporta gegenüber ‚Movistar‘ Dembélés Nominierung für den Spieltagskader.

Nun hoffe man, „dass sich Ousmane professionell verhält“, fügte Laporta vor der heutigen Partie (16:15 Uhr) gegen Atlético Madrid an. Im Winter hätten die Katalanen Störenfried Dembélé am liebsten von der Gehaltsliste gestrichen, es fand sich allerdings kein Abnehmer. Mit Paris St. Germain ist sich der 24-Jährige nach FT-Infos einig. Ein ablösefreier Wechsel im Sommer bahnt sich an.