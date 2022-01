PSG überzeugt Dembélé: Mündliche Zusage

Paris St. Germain hat die Personalie Ousmane Dembélé in den vergangenen Stunden noch einmal forciert. Wie FT aus Frankreich erfuhr, konnte der Scheichklub eine Einigung mit dem Spieler und dessen Entourage erzielen. Der Wunsch aller Beteiligten lautet, den Deal noch in der laufenden Transferperiode über die Bühne zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Etwas mehr als 24 Stunden bleiben Zeit, denn in Frankreich schließt das Fenster am morgigen Montag um Mitternacht. Ein leichtes Unterfangen wird eine Übereinkunft mit dem FC Barcelona aber nicht, denn seit den Wechseln von Neymar (29) und Lionel Messi (34) an die Seine ist das Verhältnis der beiden Klubs belastet.

Dembélés Vertrag endet im Sommer. Die Katalanen planen in sportlicher Hinsicht ohne den 24-Jährigen, das Gehalt soll bestenfalls ab sofort eingespart werden. Die Grundlage für einen sofortigen Transfer ist also gegeben. Nun liegt es hauptsächlich an PSG-Sportdirektor Leonardo und Barça-Geschäftsführer Mateu Alemany, die Differenzen zwischen den beiden Topklubs beiseite zu stellen.