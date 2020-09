PSG und Choupo-Moting vor der Einigung

Eric-Maxim Choupo-Moting bleibt wohl ein weiteres Jahr bei Paris St. Germain. Laut dem Radiosender ‚RMC‘ sind nur noch Details zu klären, ehe der gebürtige Hamburger (49 Länderspiele für Kamerun) ein neues Arbeitspapier unterschreibt.

Eigentlich schienen sich die Wege des 31-Jährigen und PSG mit dem verlorenen Champions League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) zu trennen, nun kommt es wohl zur Kehrtwende.

Förderer Tuchel

Bei Trainer Thomas Tuchel, mit dem er schon bei Mainz 05 zusammenarbeitete, genießt Choupo-Moting eine hohe Wertschätzung. Im Endspiel wurde der Angreifer etwa Top-Star Mauro Icardi (27) als Einwechselspieler vorgezogen.

In bislang 51 Spielen für PSG erzielte Choupo-Moting neun Tore, darunter der wichtige 2:1-Siegtreffer im CL-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo (2:1). In der Bundesliga war der Rechtsfuß in 204 Partien für den Hamburger SV, Mainz und Schalke 04 am Ball.