Rekordtransfer: Frankfurt gibt Wahi-Deal bekannt

Eintracht Frankfurt hat schnell Ersatz für Omar Marmoush (25) gefunden, der für ein Gesamtpaket von rund 80 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist. FT hatte bereits am vergangenen Montag vom bevorstehenden Transfer von Elye Wahi von Olympique Marseille berichtet, jetzt machten die Vereine den Wechsel offiziell. Der Offensivspieler unterschreibt am Main bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen zahlt die Eintracht 26 Millionen Euro als Sockelablöse an OM, das den 22-Jährigen erst im vergangenen Sommer für eine ähnliche Summe vom RC Lens losgeeist hatte. Damit wird Wahi zum teuersten Neuzugang in der Frankfurter Vereinsgeschichte. Zudem können noch drei Millionen an möglichen Bonuszahlungen hinzukommen, die Weiterverkaufsbeteiligung liegt bei 15 Prozent. In Marseille wurde Wahi – wie bereits zuvor bei Lens – nicht glücklich und kam nur auf drei Tore in 13 Ligaspielen. Bei der SGE unterschreibt er einen Vertrag bis 2030.

In Frankfurt wird französisch gesprochen

„Wir haben uns seit längerer Zeit mit Elye Wahi beschäftigt und wir freuen uns, dass er ab sofort bei Eintracht Frankfurt spielen wird. Elye ist ein temporeicher Stürmer mit einer guten Boxbesetzung und einem ausgeprägten Torinstinkt. Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Anpassungszeit“, gibt Sportvorstand Markus Krösche zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wahi selbst ergänzt: „Ich bin glücklich, ab sofort bei der Eintracht zu sein. Das ist ein großer Klub, von dem ich viel Positives gehört habe. Für mich war schnell klar, dass ich die Chance ergreifen und hierherkommen möchte. Ich will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen.“

Die SGE ist die erste Auslandsstation für den hoch veranlagten Mittelstürmer, der in Frankfurt keine Sprachbarriere haben dürfte. In Sturmpartner Hugo Ekitiké, Jean-Mattéo Bahoya, Farès Chaibi, Junior Dina Ebimbe, Ellyes Skhiri, Niels Nkounkou, Aurèle Amenda und Arthur Theate stehen gleich eine ganze Reihe an französischsprachigen Mitspielern beim Bundesligisten unter Vertrag.