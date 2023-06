Baumgartl startet neuen PSV-Versuch

Timo Baumgartl wird in diesem Sommer offenbar nicht erneut in die Bundesliga wechseln. Laut ‚Voetbal International‘ hat sich der 27-jährige Innenverteidiger dazu entschlossen, bei der PSV Eindhoven einen weiteren Anlauf zu starten. Der Plan sehe vor, sich unter dem neuen Trainer Peter Bosz durchzusetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Baumgartl, dessen Leihe zu Union Berlin Ende des Monats ausläuft, bekundete unter anderem der VfB Stuttgart. Die Eisernen hätten den Rechtsfuß per Kaufoption an Bord halten können, machten von dieser Möglichkeit allerdings keinen Gebrauch. An die PSV ist Baumgartl noch bis 2024 vertraglich gebunden.

Lese-Tipp

BVB: Erstes Ablöse-Angebot für Álvarez