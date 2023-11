FC Bayern: Update zu Upamecano & Goretzka

Nach wie vor ist unklar, in welchem Rahmen die zuletzt verletzten Dayot Upamecano und Leon Goretzka beim morgigen Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (18:30 Uhr) werden mitwirken können. „Die Entscheidung ist noch nicht getroffen“, so FCB-Trainer Thomas Tuchel auf der heutigen Spieltagspressekonferenz, „der natürliche nächste Schritt ist es nicht, dass sie gleich in der ersten Elf stehen, aber wir müssen mit der medizinischen Abteilung schauen, ob wir nicht vielleicht ein paar Schritte überspringen können.“

Upamecano fehlte zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung, Goretzka mit einer Handfraktur. Beide kehrten in dieser Woche ins Teamtraining zurück, ihr Fitnesszustand wirft aber nach wie vor Fragezeichen auf. Für die Münchner wäre es aber durchaus wichtig, dass das Duo einsatzbereit ist, schließlich verletzte sich Matthijs de Ligt unter der Woche beim 1:2 gegen Saarbrücken schwer. Mit Min-jae Kim verfügen die Bayern zurzeit über nur noch einen fitten gelernten Innenverteidiger. Aus diesem Grund bestätigte Tuchel, dass auch Goretzka eine Option fürs Abwehrzentrum ist, sollte er denn spielen können. Ebenfalls offen ist ein Einsatz von Raphaël Guerreiro.