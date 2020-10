Leipzig: Sörloth vor dem Startelf-Debüt

Alexander Sörloth feiert am morgigen Samstag gegen Hertha BSC wohl sein Startelf-Debüt für RB Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann sagt laut ‚Bild‘: „Alex hat am Mittwoch sehr gut trainiert und im Spiel acht gegen acht sechs oder sieben Tore gemacht. Er ist gegen Berlin ein Kandidat, um zu beginnen.“

Der 24-jährige Mittelstürmer war im September von Trabzonspor nach Leipzig gekommen. Jeweils zehn Millionen Euro Ablöse flossen in die Türkei und an Stammklub Crystal Palace. In Leipzig nimmt Sörloth den Kaderplatz ein, den zuletzt Patrik Schick (24, Bayer Leverkusen) inne hatte.