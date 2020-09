Wolfsburg-Verlängerung: Mehmedi „hätte nichts dagegen“

Für Admir Mehmedi vom VfL Wolfsburg ist ein Wechsel derzeit kein Thema. Wie der 29-Jährige dem ‚kicker‘ gegenüber verrät, fühlt er sich bei den Wölfen sehr gut aufgehoben. „Wenn mein Körper mitmacht, wovon ich ausgehe, habe ich vor, noch mindestens drei oder vier Jahre auf hohem Niveau zu spielen“, so der Schweizer Nationalspieler, „wenn ich mich geschätzt fühle, dann kann ich meine Leistung abrufen. Das ist hier unter den aktuellen Bedingungen gegeben.“

Mit den Niedersachsen verfolgt Mehmedi, dessen Vertrag bis 2022 läuft, noch große Ziele: „Jetzt wollen wir uns Stück für Stück verbessern und irgendwann auch die Champions League in Angriff nehmen.“ In der Vergangenheit hatte der Angreifer allerdings des Öfteren mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt warf ihn ein Anriss der Achillessehne nach dem Re-Start in der vergangenen Saison aus der Bahn.