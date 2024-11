Taktung erhöht: Bayern beobachtet Sporting-Abwehrchef

Gegen Benfica Lissabon (1:0) erwischte Min-jae Kim einen Sahnetag, FT verteilte für die herausragende Leistung in der Champions League die Bestnote 1. Mit Dayot Upamecano hat sich die Stamm-Innenverteidigung des Rekordmeisters gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinter dem Duo kann man aber durchaus darüber streiten, ob der Rekordmeister über Personal von internationalem Format verfügt. Einen Mann, der mehr und mehr in diese Kategorie vorstößt, haben die bayrischen Späher in Portugal ausfindig gemacht. Wie der ‚Record‘ berichtet, intensivieren die Bayern dieser Tage das Interesse an Ousmane Diomande.

Diomande rückt in den Fokus

Laut der portugiesischen Sportzeitung steht der ivorische Innenverteidiger seit geraumer Zeit unter Münchner Beobachtung. Die Taktung, wie oft Talentescouts aus Deutschland im Estádio José Alvalade vor Ort waren, habe sich aber mittlerweile erhöht.

Unter der Anzeige geht's weiter

So wurde Diomande auch beim sensationellen 4:1-Sieg in der Königsklasse gegen Manchester City eingehend beobachtet. Ein offizielles Ablöse-Angebot für den Sporting-Abwehrchef soll den Leões zwar noch nicht vorliegen, eine erste Anfrage habe das Management des 20-Jährigen aber bereits erreicht.

Sowieso erwartet der ‚Record‘, dass bei einem Winterangebot auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verwiesen werden würde. Ob der Preis im Sommer günstiger ausfallen würde, ist aber fraglich. Zumal die Vertragslaufzeit bis 2027 zumindest im kommenden Jahr noch für Sporting spricht. Und seit seinem Wechsel vom FC Midtjylland vor rund zwei Jahren für überschaubare 7,5 Millionen Euro kennt Diomandes Formkurve nur eine Richtung – nach oben.