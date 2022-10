Conte: Spurs-Kader nicht tief genug

Antonio Conte hat die aktuell mangelnde Kadertiefe bei Tottenham Hotspur moniert. „Wenn man sich die Titelkandidaten in dieser Phase, in der man alle drei Tage spielt, anschaut, dann sieht man, dass man einen tiefen Kader haben muss. Einen starken Kader mit viel Qualität“, so der Trainer der Spurs im Anschluss an das gestrige 1:2 gegen Newcastle United, „wir haben unseren Prozess gerade erst angefangen.“

Auch die immer wiederkehrenden Verletzungen bei Tottenham leisten ihren Beitrag, so Conte: „Wenn wir viele Verletzungen haben, beeinflusst das unsere Saison.“ Beim Newcastle-Spiel fehlten kurzfristig Cristian Romero (24) und Pierre-Emil Höjbjerg (27) sowie Dejan Kulusevski (22) und Richarlison (25). Gut möglich, dass die Londoner auf dem Wintertransfermarkt nachlegen.