M’gladbach: Netz reagiert auf England-Gerüchte

Luca Netz bringen Gerüchte, Top-Vereine aus England seien an ihm interessiert, nicht aus der Ruhe. In der ‚Bild‘ sagt der Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach: „Damit beschäftige ich mich im Moment überhaupt nicht, ich konzentriere mich auch zu 100 Prozent nur auf Borussia.“ Netz verrät: „Ich hatte mal mit 15 Jahren ein Angebot von Manchester City, das habe ich aber abgelehnt.“

Am Niederrhein steht der 20-jährige Berliner noch bis 2026 unter Vertrag – eines Tages in der Premier League aufzulaufen, sei „ein Kindheitstraum von mir […]. Ich kann heute nicht sagen, ob es irgendwann einmal dazu kommt. Aktuell bin ich in Gladbach sehr happy.“ Bei Gladbach ist Netz auf der linken Seite gesetzt, kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf elf Startelfeinsätze.