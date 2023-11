FC Bayern - Galatasaray: Die mögliche Startelf

Thomas Tuchel hat nach dem überzeugenden 4:0-Sieg bei Borussia Dortmund eigentlich keinen Grund für viele Veränderungen. Dass der in der Liga gesperrte Joshua Kimmich ins Team rücken wird, kündigte der Bayern-Trainer aber bereits an. „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft“, so Tuchel.

Daher könnte Konrad Laimer aus dem Mittelfeldzentrum nach hinten rechts rücken, um dem zuletzt erkälteten Noussair Mazraoui eine Pause zu gönnen. Denkbar ist aber auch, dass Kimmich direkt für Laimer oder Leon Goretzka ins Team rückt. Der Rest der Elf dürfte unverändert bleiben.

So könnten die Bayern spielen