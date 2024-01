FC Bayern: Dier reist aus Trainingslager ab

Neuzugang Eric Dier legt beim FC Bayern vorerst eine Trainingspause ein. Wie die Münchner mitteilen, ist der Innenverteidiger am heutigen Dienstag aus dem Trainingslager im portugiesischen Faro abgereist, da sich die Geburt seines ersten Kindes anbahnt.

Diers Abwehrkollegen Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt setzten bei der heutigen Einheit ebenfalls aus. Der Rekordmeister startete am Freitag mit einem 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ins neue Jahr, am Sonntag (15:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Werder Bremen an.