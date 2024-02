St. Pauli: Umworbener Hartel lässt Zukunft offen

Marcel Hartel vom FC St. Pauli lässt sich nicht in die Karten schauen, was seine persönliche Zukunft angeht. Auf die Frage, ob er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim derzeitigen Tabellenführer der zweiten Liga verlängern werde, antwortete der 28-jährige Spielmacher bei ‚Sky‘: „Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich fühle mich glücklich im Verein, ich fühl mich glücklich bei der Mannschaft. […] Ich bekomme das Vertrauen vom ganzen Trainerteam, von der Mannschaft spüre ich das Vertrauen. Und wie es dann am Ende der Saison aussieht, werden wir dann sehen.“

Hartels überragende Zweitligasaison mit 21 Torbeteiligungen in 23 Spielen (zwölf Tore, neun Vorlagen) bleibt auch andernorts nicht verborgen. Zuletzt wurde mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und seinem Ex-Verein 1. FC Köln drei Bundesligavereinen Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung im Sommer nachgesagt. Aber auch mit Pauli hat Hartel gute Chancen, kommende Saison im Oberhaus anzutreten. Die Hamburger befinden sich mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel auf Aufstiegskurs.