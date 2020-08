Farfán verlässt Moskau

Jefferson Farfán kehrt Lokomotiv Moskau den Rücken. Wie der Klub aus der russischen Premier Liga vermeldet, wird der Vertrag des peruanischen Flügelstürmers nicht verlängert. Beide Seiten gehen damit getrennte Wege. Wohin es Farfán jetzt zieht, ist noch unklar.

Der 35-Jährige war im Januar 2017 nach Moskau gewechselt. Zuvor war er nach seinem gut einjährigen Engagement bei Al-Jazira ohne Verein gewesen. Zwischen 2008 und 2015 lief Farfán für den FC Schalke 04 auf, für den er in 170 Pflichtspielen insgesamt 87 Torbeteiligungen verbuchte.

Gracias Jeff! 🙌



Jefferson Farfan has left Lokomotiv after his contract expired!



We would like to thank Jeff for his unbelievable game over the years. He was a key player in 17/18 title winning season🔥🏆



Good luck Peruvian king👑🇵🇪 #FCLM pic.twitter.com/YIdHUEEalb