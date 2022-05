Medien: BVB-Interesse an Boca-Juwel Vázquez

Borussia Dortmund scheint sich auf der Suche nach einem Stürmer auch in Argentinien umzusehen. Wie das hiesige Onlineportal ‚elcrackdeportivo.com‘ berichtet, zeigt der BVB gesteigertes Interesse an Luis Vázquez von den Boca Juniors. Vergangene Woche wurden Scouts der Westfalen in Argentinien gesichtet, die den Stürmer vor Ort genauer unter die Lupe nahmen. Neben dem deutschen Vizemeister wird auch der PSV Eindhoven Interesse nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 21-jährige Vázquez gilt als eines der größten Talente des Traditionsklubs aus Buenos Aires und steht dort noch bis Ende 2025 unter Vertrag. Vor rund eineinhalb Jahren feierte er sein Profidebüt und absolvierte bislang 48 Pflichtspiele. Elf Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche. Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern passt Vázquez perfekt in das Suchraster der Dortmunder, die nach einem körperlich starken Mittelstürmer fahnden.