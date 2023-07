Tempelmann unterschreibt bei Schalke

Lino Tempelmann verlässt den SC Freiburg und wechselt in die zweite Bundesliga. Wie der FC Schalke 04 bekanntgibt, erhält der 24-Jährige ein Arbeitspapier bis 2026. Als Ablösesumme fließen dem Vernehmen nach 400.000 Euro. Bei den Königsblauen soll Tempelmann auf der Sechs und der Acht zum Einsatz kommen.

Die vergangenen zwei Spielzeiten verbrachte Tempelmann leihweise beim 1. FC Nürnberg. Dort stand er in 66 Partien auf dem Rasen und war an 13 Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, sieben Vorlagen). Nun setzt er seine Karriere in Gelsenkirchen fort.

Sportdirektor André Hechelmann erklärt: „Lino erfüllt mit seinem Profil die zentralen Faktoren, die wir uns bei einem Achter wünschen, insbesondere im spielerischen Bereich. Er hat in den vergangenen beiden Jahren über 60 Partien für Nürnberg bestritten, war am Ende der abgelaufenen Saison sogar Kapitän. Wir konnten also einen wirklich spannenden Spieler – trotz Konkurrenz aus der Bundesliga – für Schalke 04 gewinnen.“

Tempelmann sagt: „Ich habe mich voller Überzeugung für Schalke 04 entschieden. Bereits nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich den Weg, den sie mir aufgezeigt haben, mitgehen will. Ich bin froh, dass es nun endlich losgeht und kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel für den Verein zu bestreiten“