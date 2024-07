United: Ten Hag kündigt weitere Transfers an

Nach den Verpflichtungen von Leny Yoro (18) und Joshua Zirkzee (23) fordert Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag noch weitere Verstärkungen für seinen Kader. Gegenüber der versammelten Presse sagte der Niederländer: „Ich möchte den Kader so stark wie möglich machen. Wir haben bereits zwei sehr gute Einkäufe getätigt. Wenn alle fit sind, haben wir eine Mannschaft, die jeden schlagen kann. Wir müssen aber bei der Kadertiefe aufholen, denn in der vergangenen Saison hatten wir einige Verletzungen.“

Mit dem FC Bayern befinden sich die Red Devils seit Wochen in Gesprächen über einen Transfer von Innenverteidiger Matthijs de Ligt (24). Auch an Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (26), dessen Wechsel zu West Ham United am gestrigen Freitag geplatzt ist, soll der Klub aus Manchester Interesse zeigen.