United verleiht Chong erneut

Manchester United verleiht Tahith Chong auch für die anstehende Saison. Der 21-jährige Außenstürmer soll beim englischen Zweitligisten Birmingham City Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich auf die Saison und darauf, all die Fans zu treffen. Ich glaube, ich bin sogar noch aufgeregter als sie“, frohlockt der Neuzugang.

Bereits die vergangene Spielzeit verbrachte Chong leihweise bei zwei anderen Klubs. Zunächst streifte sich der Niederländer in 15 Partien das Trikot von Werder Bremen über, ohne bleibenden Eindruck zu hinterlassen, ehe er ab Februar für den FC Brügge auflief. Für die Belgier markierte Chong ein Tor und fünf Assists in 15 Einsätzen.

👋🔵 Welkom, @TahithC!



